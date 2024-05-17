Bakan açıkladı: Çinli BYD ve Chery, Türkiye'ye yatırımın eşiğinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli otomobil üreticileri BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Kacır, Bloomberg’e yaptığı açıklamada yatırımlarla ilgili somut gelişmenin ne zaman beklendiği sorusuna “Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz” yanıtını verirken, “Bu yaz olur mu?” sorusuna da “Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar” cevabını verdi.

Çinli otomotiv şirketlerine Türkiye’yi cazip kılan en önemli unsurlardan biri de Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üyeliği. “Çin markaları özellikle Avrupa pazarında büyümek istiyorlar” diyen Kacır, Gümrük Birliği üyeliğinin yanı sıra Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu altyapının da önem taşıdığına dikkat çekti.

"Dört farklı Çin markasıyla görüşmeler sürüyor"

Kacır, “Biz de halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik” diye konuştu.

Bakan Kacır'ın işaret ettiği 4 firma

Kacır, şirketlerle yatırım yeri ve sıfırdan yatırım konusunda teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Kacır’ın işaret ettiği dört firma arasında BYD ve Chery’nin yanı sıra MG ve Great Wall Motor da yer alıyor.

"Batı Avrupa yatırımları Türkiye'ye alternatif değil"

“İleri düzey görüşmelere geçilen” iki firmadan Chery, İspanya’da üretim merkezi kuruyor. Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planlarına ilişkin soruyu yanıtlarken “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil” ifadelerini kullandı.

Kacır, “Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü.” değerlendirmesini yaptı.

Yatırımın yeri belli mi?

Kacır, gelen şirketin batarya yatırımı konusunda da adım atabileceğini anlatırken, yatırımın yeri konusunda “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz.” dedi.

Araç üreticilerinin üretim yerine yakın bir lokasyondan batarya temin etmek istediklerine işaret eden Kacır, “Ümidimiz elektrikli araç yatırımı gerçekleşirse bununla birlikte batarya yatırımlarının da önünün açılması. Ama öndeki konu elektrikli araç” ifadesini kullandı.

Togg'un Çin şirketi olan Farasis ile batarya üretimi konusunda bir ortaklığı olduğunu, bunun önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşeceğini anlatan Kacır, “Ama bu süreç önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine vesile olur mu? Bunu zaman gösterecek. Dolayısıyla şu anda bunları ifade etmek için erken ama Togg milli marka olarak yoluna devam edecek. Bunu ifade edelim. Yani burada bir kafa karışıklığı olmasın” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Togg’un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık” dedi.