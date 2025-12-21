Bakan Bak'tan burs müjdesi: KYK bursu ve kredi artışı ne kadar olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin madde görüşmeleri dün tamamlandı. Görüşmelerde muhalefetin eleştirileri ve soruları gündeme gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilere yönelik burs ve kredi ödemeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

“İnşallah, öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu"

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarlarının artırılıp artırılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Bak, lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira burs verildiğini hatırlattı. Bu yıl Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Bak, “İnşallah, öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” dedi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilere yönelik olası burs artışına ilişkin açıklamanın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.