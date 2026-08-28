Bakan Bayraktar: 10 bin ton altını ekonomiye kazandırmak durumundayız

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Bayraktar, Türkiye’nin kısa sürede yıllık 100 ton altın üreten bir ülke olması gerektiğini ifade ederken, altının yanı sıra nikel, bakır ve krom gibi diğer madenlerin de çevreyle uyumlu şekilde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji, maden ve sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra enerji ekipmanlarında da yerlileşmenin önemini anlattı.

Türkiye’nin altında 10 bin tonluk hedef

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının daha hızlı şekilde ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, özellikle altın üretimine ilişkin hedefleri açıkladı.

Bayraktar, “Türkiye, toprak altındaki 10 bin ton altınını mutlak surette en hızlı şekilde ekonomisine katmak durumunda” dedi.

Türkiye’nin en kısa zamanda yıllık 100 ton altın üreten bir ülke olması gerektiğini ifade eden Bayraktar, altının Türkiye’de önemli bir tasarruf aracı olarak görülmesi nedeniyle ülkede yüksek miktarda altın ithalatı yapıldığını belirtti.

Bayraktar, kendi kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının bu ithalatın azaltılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Diğer madenler de ekonomiye kazandırılacak

Altının yanı sıra diğer madenlerin de ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Bayraktar, metalik madenler arasında nikel, bakır ve kromu sıraladı.

Bu kaynakların çevreyle uyumlu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’nin sahip olduğu madenleri yalnızca ham kaynak olarak değil, katma değer oluşturacak şekilde ekonomiye kazandırması gerektiğine işaret etti.

Enerjide dışa bağımlılık azaltılacak

Türkiye’nin ekonomik açıdan karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirten Bayraktar, bu durumun cari açık üzerinde de etkisi bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bugün kullandığı her 3 birim enerjinin 2’sini ithal ettiğini ifade eden Bayraktar, bu oranı kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Enerjinin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, enerji arzının yetersiz olması halinde sanayinin çarklarının ve ekonominin duracağını söyledi.

Bayraktar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin enerjide bağımsız bir ülke haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Katma değerli üretim vurgusu

Türkiye’nin enerji bağımsızlığıyla birlikte katma değerli üretime de yönelmesi gerektiğini belirten Bayraktar, kişi başına milli gelirin bugün 18-19 bin dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.

2027 yılında Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Bayraktar, milli gelirin tarihte ilk kez 20 bin doların üzerine çıkacağını ifade etti.

Bayraktar, bu gelişmenin Türkiye açısından yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek, artık ucuz iş gücüne dayalı üretim anlayışının yeterli olmayacağını söyledi.

Enerjide dışa bağımlılığını bitirmiş, sanayi, üretim ve ihracatta katma değerli ürünlere yönelmiş bir Türkiye ile ekonominin daha güçlü ve daha büyük bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

Türkiye enerji ithalatına 70 milyar dolar ödüyor

Türkiye’nin enerji ithalatına her yıl 60-70 milyar dolar ödediğini belirten Bayraktar, bu ithalat kaleminin mutlaka azaltılması gerektiğini söyledi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye için en önemli güçlerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin rüzgar ve güneşte Avrupa’da beşinci, dünyada ise 11’inci büyük kurulu güce sahip ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bayraktar, rüzgarda 15-16 bin megavat, güneşte ise 26-27 bin megavat seviyelerindeki kurulu gücün 2035 yılında 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Deniz üstü rüzgar için tarih verildi

Bayraktar, deniz üstü rüzgar enerjisi konusunda da tarih verdi. Türkiye’nin 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının ilk çeyreğinde deniz üstü rüzgar enerjisiyle tanışacağını belirten Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakların azami düzeyde kullanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin enerjisini daha verimli kullanması gerektiğine de dikkati çeken Bayraktar, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Programı kapsamında 2030 yılına kadar kamu ve özel sektör tarafından yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Akkuyu’da yerlilik oranı yüzde 50-55’e ulaştı

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalinin Akkuyu Nükleer Santrali ile gerçeğe dönüştüğünü belirten Bayraktar, önümüzdeki birkaç ay içinde Türkiye’nin nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler arasına gireceğini söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde Bursa sanayisinin de önemli bir rol üstlendiğini belirten Bayraktar, kentteki sanayiciler tarafından üretilen ekipmanların Akkuyu’da kullanıldığını ifade etti.

İnşaat süreciyle birlikte santralde yaklaşık yüzde 50-55 yerlilik oranına ulaşıldığını belirten Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji alanında da yerli üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Enerji ekipmanlarında yerlilik hedefi

Bayraktar, enerji kaynaklarının yerli olmasının tek başına yeterli olmadığını, bu kaynakların kullanılmasını sağlayacak ekipmanların da Türkiye’de üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin ithal edilerek 120 bin megavatlık kapasiteye ulaşılması halinde 70-80 milyar dolarlık bir ithalat ortaya çıkabileceğini belirten Bayraktar, bu nedenle enerji ekipmanlarının üretiminde yerlileşmenin önemine dikkati çekti.

Trafo, altyapı, iletim ve dağıtım şebekelerinin de yerli üretim kapasitesiyle desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, bu alanların Türkiye açısından önemli bir ihracat kalemi haline gelebileceğini ifade etti.

Bayraktar, nükleer enerjisini geliştiren, enerjisini verimli kullanan, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami seviyede değerlendiren, petrol ve doğal gazını hem Türkiye’de hem de yurt dışında arayan bir ülke hedeflediklerini söyledi.

Yapay zeka çağında enerji talebi artıyor

Dünyanın yapay zeka çağına girdiğini belirten Bayraktar, bu dönemde üretim anlayışından iş yapış biçimlerine kadar birçok alanda değişim yaşanacağını ifade etti.

Yapay zeka çağının en önemli unsurlarından birinin enerji olduğunu belirten Bayraktar, enerjisiz bir yapay zeka çağının mümkün olmadığını söyledi.

Batı ekonomilerinde uzun süredir durağan seyreden enerji talebinin, yapay zeka kaynaklı veri merkezlerinin enerji ve su ihtiyacı nedeniyle yeniden güçlü bir artış gösterdiğini belirten Bayraktar, enerji arz güvenliği ve enerji altyapısının yapay zekada başarı açısından kritik hale geldiğini ifade etti.

Elektrikli araçlar ve soğutma sistemlerinin de enerji talebini artırdığını belirten Bayraktar, Türkiye’de soğutma kaynaklı enerji talebinin her yıl yüzde 20 arttığını söyledi.

Bursa’nın üretim gücüne vurgu yapıldı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa’nın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında öncü şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Ayyıldız, kentin geniş üretim yapısının Bursa’yı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe taşıyacak önemli bir imkan olduğunu ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Burkay ayrıca BTSO organ seçimlerinin 1 Ekim’de Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.