Bakan Bayraktar açıkladı: TENMAK üniversite öğrencilerine burs verecek

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), burs programı kapsamında lisans düzeyinde vereceği bursların çağrısını açtı. Bu yıl YKS’de şartları uyanlar yanında, 2025 YKS sonuçlarına göre yerleşenler de burs için başvurabilecek.

Burs programının başlatıldığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesaplarından duyurdu. Öğrenciler başvurularını https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs internet sitesi üzerinden yapabilecek. Sitede burs programına yönelik bilgi bulunuyor. Çevrimiçi başvuru ise 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Burs verilecek bölümler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğrudan görev alanındaki 27 bölüm (lisans programı) için başlatıldı. Bu bölümlerdeki burslara ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. Burs programı internet sitesinde 2027’de başka bölümler de ekleneceği notu yer aldı. Her yıl güncellenecek burs tutarı ise aylık 13 bin 750 TL olarak duyuruldu.

TENMAK’ın lisans düzeyi yanında, lisansüstü ve doktora programlarına yönelik bursları da bulunuyor. TENMAK lisans burslarından her bir bölüm için ayrı kontenjan belirlendi, toplam 300 öğrenciye burs verileceği açıklandı.

-Bakan Bayraktar: Bilim üretenlerin yanında olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, burs programının akademik danışmanlığı da kapsadığını vurgulayarak, “Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.” İfadesini kullandı.