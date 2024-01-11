Bakan Bayraktar: Doğalgaza zam planı yok

Enerji Bakanı Bayraktar, bir TV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bayraktar, doğalgazda vatandaşa 25 metreküp desteğin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Doğalgazda uzun zamandır vatandaşlarımızı destekliyoruz. 2023 Mayıs'ta tamamen ücretsiz yapmıştık. Her ay 25 metreküp bedava olsun vatandaşımıza destek veriyoruz. Geçen yılki destek 282 milyar TL idi. Şuanda doğalgazda herhangi bir zam gözükmüyor. Bir zam planlamıyoruz.



Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar şuan makul. Geçen yıl çok farklı yerlere gitmişti. Şuan Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlıyoruz. Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz. 2002 yılında asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 20'si elektrik faturasına, yüzde 25'i doğalgaza gidiyordu. Bugün ise asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 4,5 doğalgaza gidiyor, elektrik ise yüzde 1,5 seviyelerinde. Elektrikte 4.1 milyon haneye destek verdik.

Doğal gaz desteği artarak devam ediyor. Kömür desteğimiz devam ediyor. Türkiye'de bir sosyal tarifeyi oturtmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini destekleyeceğiz. Dünya ekonomisine baktığımızda ciddi daralma var. Petrol fiyatları olması gerek üstünde. Talebin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla fiyatın aşağıya gelmesi lazım.

Savaşlar dolayısıyla emtia fiyatları yüksekte seyrediyor. Destek takvimi de bunla alakalı. Konutta elektriğinde yüzde 50 civarında devlet karşılıyor. Bunu sübvanse ediyoruz."