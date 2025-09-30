  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Takip Et

Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu’na ulaştığını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu’na ulaştığını bildirdi.

Yeni gemiler Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri 12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı - Resim : 1

"Enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan’da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı - Resim : 2

Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyorTürkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyorEkonomi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdırTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdırEkonomi
Türkiye'den Gazze için arabuluculuk hamlesi: İbrahim Kalın, Katar’a gittiTürkiye'den Gazze için arabuluculuk hamlesi: İbrahim Kalın, Katar’a gittiGündem

 

Ekonomi
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor