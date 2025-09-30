Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu’na ulaştığını bildirdi.

Yeni gemiler Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri 12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

"Enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan’da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."