Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kalmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış olmadığını ifade etti.