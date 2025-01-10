Bakan Bayraktar: Elektrikte yerlilik oranı yüzde 70’e çıktı

İSTANBUL(EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, elektrikte yerlilik oranının yüzde 70’e çıktığını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz de bugüne kadar yapılan 18 milyar dolarlık yatırımın ekonomiye katkısının 31 milyar dolara ulaştığını aktardı.

ELDER tarafından düzenlenen 15’nci sektör toplantısına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Enerji Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bayraktar, elektrik üretiminin yerlilik seviyesinin yüzde 70 ile en üst seviyeye ulaştığını bildirdi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin ise yüzde 60 olduğunu dile getiren Bayraktar, 2009 yılından bu yana abone başına yatırım miktarının 13 dolardan, 34 dolara çıktığını aktardı. Bayraktar teknik ve ticari kaybın yaşandığı bölgelerde sözkonusu oranın yüzde 72’den yüzde 42’ye gerilediğini, diğer bölgelerde ise yüzde 32’ye gerilediği bilgisini verdi.

EPDK Başkanı Yılmaz: Akıllı sayaçlar yerli ve milli hale gelecek”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Türkiye’de 2026 yılından itibaren tesis edilen bütün elektrik sayaçlarının yerli ve milli hale geleceğini bildirdi. Yılmaz, yeni sayaçların elektrik tüketim verilerinin anlık izlenmesini sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, kaçak elektriğin sektörü ve ekonomiyi felç etme girişimine izin vermeyeceklerini belirtti.

ELDER Başkanı Erdeniz: Avrupa’nın en uzun ikinci dağıtım şebekesi olduk

ELDER Başkanı Barış Erdeniz, özelleştirme sürecinde 21 şirketin devletin ekonomisine 13 milyar dolar doğrudan katkı yaptığını belirtti. Erdeniz, gerçekleştirilen 18 milyar dolarlık yatırım ile toplam katkı miktarının 31 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Ekosistemin dağıtım ağı olarak 100 bin çalışanla elektriği kesintisiz ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Erdeniz,

“Yaptığımız yatırımlarla son 10 yılda hat uzunluğumuzu 1 milyon kilometreden yüzde 50 artırarak 1,5 milyon kilometre hat uzunluğuna getirmeyi başararak Avrupa'nın ikinci en uzun dağıtım şebekesi olduk. Yeraltı şebeke oranını yüzde 15'ten 10 yıl içerisinde yüzde 50 artırarak yüzde 24'e çıkardık. Son 10 yılda abone sayısı yüzde 38 artarak 50 milyon seviyesine ulaştırmış” diye konuştu.

Yatırımların kesinti sıklığını 3 yılda yüzde 10 iyileştirdiğini ifade eden Barış Erdeniz yeni şebeke stratejisinin oluşturulması gerektiğine işaret ederek, “Sübvansiyonların kaldırılarak maliyet bazlı fiyatlamanın oluşturulması, Mali bazlı sürdürülebilirlik için öngörülebilirliğin artması ve finansmana erişim gibi konu başlıkları sektörümüzün gelecekteki başarılarının belirleyicisi olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, elektrik dağıtım sektörü, kamu hizmeti veren stratejik bir sektördür” dedi.