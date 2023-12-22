  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bayraktar: Emisyon ticareti EPİAŞ bünyesinde başlayacak
Takip Et

Bakan Bayraktar: Emisyon ticareti EPİAŞ bünyesinde başlayacak

Bakan Bayraktar, emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar: Emisyon ticareti EPİAŞ bünyesinde başlayacak
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

 

Elektrikli araç ihracatında önemli gelişme: İngiltere ile gümrük anlaşması 3 yıl uzatıldıElektrikli araç ihracatında önemli gelişme: İngiltere ile gümrük anlaşması 3 yıl uzatıldıEkonomi

 

 