Bakan Bayraktar: Emisyon ticareti EPİAŞ bünyesinde başlayacak
Bakan Bayraktar, emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü söyledi.
Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.
Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.