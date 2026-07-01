Bakan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çekiç ile görüştü

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Madencilikte kendi kaynaklarımızı, sürdürülebilir bir şekilde küresel rekabette hak ettiği noktaya taşıma irademizi paylaştık. 'Önce İnsan, Sonra Çevre, Sonra Katma Değerli Madencilik' anlayışı ile iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, çevreyle tam uyumlu, ham madde ihracatı yerine uç ürün üretimine odaklanan bir madencilik ekosistemi inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.