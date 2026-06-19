Bakan Bayraktar: Enerji güvenliğinden söz ederken kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini de konuşmak zorundayız



Türkiye ile Almanya arasındaki enerji politikası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan 7. Türkiye-Almanya Enerji Forumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Alman Bakan Reiche ile ortak açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin katılımıyla gerçekleştirilen forum kapsamında kamu kurumları, sanayi temsilcileri, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirilerek, enerji dönüşümüne yönelik güncel gelişmelerin ve iş birliği fırsatlarının ele alınması amaçlandı.

Açılış öncesi Bakanlar Bayraktar ve Reiche bir araya gelirken, görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin genişletilmesi ele alındı. Forumda iki ülke arasında geleceğe hazır ve dayanıklı enerji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayacak somut ikili projelerin teşvik edilmesi hedeflendi.

"Türkiye; zengin maden potansiyeliyle güvenilir ve güçlü bir ortak olmaya hazırdır"

Bakan Bayraktar, iki ülke arasında yapılacak anlaşmayla bu önemli bir güne şahitlik edeceklerini ifade ederek, "Birazdan imzalayacağımız protokol ile Türk-Alman Enerji Ortaklığı, artık ‘Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı’ haline gelecektir. Bu, yalnızca bir isim değişikliği değil; ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Zira bugün enerji güvenliğinden söz ederken, yalnızca elektronu ve molekülü değil; o enerjiyi üreten teknolojilerin temelini oluşturan kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini de konuşmak zorundayız. Rüzgâr türbininden güneş paneline, bataryadan şebeke ekipmanına kadar enerji dönüşümünün her halkası bu stratejik kaynaklara bağlıdır. Tedarik zincirlerinin tek bir kaynağa sıkışmaması, en az enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kadar hayatidir. Türkiye; hem zengin maden potansiyeli hem de bu alandaki işleme kapasitesini geliştirme iradesiyle, bu denklemde güvenilir ve güçlü bir ortak olmaya hazırdır. Bu doğrultuda, kritik ham maddeler alanında başlatılan ilk kurumsal temasları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımları, şebeke modernizasyonu, enerji depolama, dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı enerji çözümlerinin öncelikleri olmaya devam edeceğini belirten Bakan Bayraktar, "Bu kapsamda, YEKA ihalelerimizde ve deniz üstü rüzgâr hedeflerimizde Alman yatırımcıları görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Elbette bu ölçekte bir dönüşüm, ki yatırım ihtiyacını 2035’e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz, güçlü ve sürdürülebilir bir finansmana bağlıdır. Bu hususta, Alman finans kuruluşlarıyla iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Hem kamu hem de özel sermayeyi harekete geçiren, elverişli bir finansman ortamını birlikte oluşturmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ise, Türkiye’nin NATO ve COP31 zirvelerine ev sahipliği yapacağını ifade ederek ülkesine gelen enerjinin yüzde 10’unun Türkiye üzerinden geldiğini söyledi. Türkiye’nin konumu itibarıyla hem kendisi hem Avrupa için arz güvenliği sağladığını kaydeden Alman Bakan Reiche, Türkiye’nin sadece transit bir ülke olmadığını, Karadeniz’de doğal gaz ürettiğini ifade etti. Reiche, foruma mineraller başlığını da eklediklerini dile getirerek dijitalleşme, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler için kritik minerallere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kritik minerallere sahip olanların geleceğe etkide bulunacağını vurgulayan Bakan Reiche, bir sonraki forumda yeşil hidrojen konusunda odaklanmak istediklerine işaret etti.

Forumdaki oturum, iki bakanın 7. Türk-Alman Enerji Ortaklığı Forum Protokolü’ne imza atmasıyla son buldu.

Forumun ardından Bakan Bayraktar ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche, ortak basın toplantısı yaparak imzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin enerji dönüşümü hikayesinde mutlaka madenleri de sürece dahil etmemiz gerekiyor"

Bakan Bayraktar, forumda hem hükümetler arası ilişkiler hem de Türkiye'deki Alman yatırımcıların, gerek Türk şirketlerinin sorunlarını ve geleceğe dair beklentilerini ele aldıklarını ifade etti. Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Bakanla beraber aldığımız kararla bu forumu sadece enerji değil aynı zamanda bir maden forumuna dönüştürdük. Zira biliyoruz ki dünyanın karşı karşıya olduğu bu enerji denkleminde zorlu süreçte ve Türkiye'nin enerji dönüşümü hikâyesinde mutlaka madenleri de bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Türkiye maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke ama mutlaka burada daha geniş şartla özellikle kritik madenlerde iş birliği önem arz ediyor. Biz de bunu yansıtması açısından enerji forumumuzu enerji ve madenler iş birliği forumuna dönüştürmüş vaziyetteyiz. Bundan sonraki süreçte çalışma gruplarımızda gerek bakanlıklar arasında gerekse şirketlerin katılımlarıyla, özel sektörle bu çalışmaları daha yakından yürüteceğiz."

"Sadece kendi arz güvenliğini değil, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var"

Orta Doğu’daki gerilimle beraber Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının dünya ekonomisinde oluşturduğu krize değinen Bayraktar, "Türkiye olarak büyüyen enerji piyasalarıyla, bölgesinde yaptığı altyapı yatırımlarıyla sadece kendi arz güvenliğini değil aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak inanıyoruz ki daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Daha fazla bağlantısallığa ihtiyacımız var. Burada da hem Alman hükümetinin hem Alman şirketlerinin finansal kuruluşlarının da bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da güçlenerek hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla bugün bu niyetimizi tekrar teyit ederek daha güçlü bir şekilde ortaya koyarak bu toplantıları gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar, basın açıklamasının ardından her iki ülkenin iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ve iş dünyasının beklentilerini ele alacaklarını kaydetti.

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ise enerji güvenliğinin artık yalnızca ekonomik olmadığını, aynı zamanda jeopolitik bir mesele haline geldiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde merkezi bir rol oynadığını kaydetti.

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Reiche, bağımlılıkların çeşitlendirilmesi ve ortak altyapı yatırımlarının küresel enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının önemine işaret eden Reiche, bu alanda imzalanan Alman-Türk iş birliğinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.