  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bayraktar: Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip
Takip Et

Bakan Bayraktar: Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar: Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip
Takip Et


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz" ifadelerine yer verdi.