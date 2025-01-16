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Bakan Bayraktar: Türkiye ile Moğolistan arasında madencilik alanında niyet mektubu imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Moğolistan arasında madencilik alanında niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

AA
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Bakan Bayraktar: Türkiye ile Moğolistan arasında madencilik alanında niyet mektubu imzalandı
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile yaptığı görüşme sonrası Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh ile "Madencilik Niyet Beyanı" imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar, "Niyet beyanı ile jeoloji ve madencilik alanlarında işbirliği yapmayı, madencilik teknolojileri, güvenliği, çevre koruma ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütmeyi, her iki ülkede de bu sektörlerde yapılacak yatırımların teşvik edilmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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