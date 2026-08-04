Bakan Bayraktar: Türkiye'nin bütün enerji depolama tesisleri dolu durumda, bugün Gabar'da üretim rekoru kırdık
"Bugün 83 bin 200 varile ulaşarak Gabar'da üretim rekoru kırdık." diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin bütün enerji depolama tesisleri dolu durumda olduğunu söyledi.
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Bayraktar: "Depolama kapasitemizi artırıyoruz, Türkiye'nin bütün enerji depolama tesisleri dolu durumda." diye konuştu.