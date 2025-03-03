Bakan Bayraktar: Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, doğalgaz depolama kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Kesintisiz gaz arzı ve depolama sağlanacak"

Yer altı depolama tesislerinin, kesintisiz gaz arzının sağlanması ve stratejik depolamanın oluşturulmasında önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, Kuzey Marmara Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nde ise 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi bulunduğunu aktardı.

Doğalgaz depolama kapasitesi 12 milyar metreküp olacak

Depolama tesislerinin tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Bayraktar, "Enerji arz güvenliğinin artırılması hedefi doğrultusunda depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen projelerle birlikte 2028 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir" ifadesini kullandı.