Bakan Bayraktar yanıtladı: Doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet’in sorularını cevapladı.

Bakan Bayraktar, özetle şunları söyledi:

Osman Gazi ile üretimde ilk

"Türk petrol ve doğalgaz üretiminde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir önceki projede Filyos'ta gazı karaya getirerek karada işleme faaliyetlerini yapmıştık. Şimdi artık işlemeyi yerinde, denizin üzerinde yapacağız.

Osman Gazi’nin üzerinde 21 tane ayrı modül var. Bir anlamda doğalgaz işleme ve üretim tesisi, fabrikası gibi düşünebilirsiniz. Platform, yaklaşık 3 futbol sahası boyunda, 56 metre genişliğinde ve yakma kulesiyle beraber denizin üzerinde yaklaşık 40 katlı bir gökdelen boyunda.

Bu tesiste biz gazı işleyeceğiz. Ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafedeki Filyos'a basacağız, oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz.

Osman Gazi, üretimi iki katına çıkaracak. Yani, 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bu tesis, 2027’den itibaren, bugünkü fiyatlarla günlük 10 milyon dolar, yıllık 3,5-3,6 milyar dolarlık bir doğalgaz üretimi gerçekleştirecek.

Şu anda 4 milyon hanede kendi doğalgazımızı kullanıyoruz, hane sayısı 8 milyona çıkmış olacak. Tesis, 20 yıl boyunca bu doğalgazı üretip karaya basacak.

İkinci yüzer üretim platformu

Osman Gazi'ye bir kardeş daha gelecek. Onun şu anda imalatı devam ediyor. 2027 Aralık gibi Türkiye'ye hareket edecek ve 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak. Onunla 25 milyon metreküp ilave bir üretim yapacağız. Dolayısıyla 2028'den itibaren 45 milyon metreküple 4 haneden 3’ünde kendi gazımızı kullanıyor olacağız.

Faz-1’de 2023'ten itibaren bugüne kadar yaklaşık 7,3 milyar metreküp doğalgaz ürettik.

Akçabeyli kuyusunda sondaj

Şu anda beşinci gemimiz, Karadeniz'de Akçabeyli kuyusunun sondajını yapıyor. Akçabeyli, Batı Karadeniz'de. Bu sefer petrol emareli bir kuyu sondajı yapıyoruz. Akçabeyli'de çok daha derin bir sondaj yapmayı planlıyoruz. Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek bir sondajı planlıyoruz. Karadeniz'de yeni sondajlarımız olacak.

Adıyaman’da üretim

Karada da potansiyel var. Bu yıl önemli hadiselerden bir tanesi Adıyaman. Üretim 10 bin varilin altına geldi gibi bakılan Adıyaman'da biz şimdi mevcut üretimi yaklaşık yüzde 50 arttırarak günde 15 bin varile getirebilecek yeni keşifler yapıyoruz.

"Gabar’da 84 bin varil üretime ulaştık"

Gabar'da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Gabar'da mevcut rezervi üretip arttırmaya çalışıyoruz. Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada. Şu anda Gabar'ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz.

"Kerkük sahasında 3 milyar varil rezerv olduğuna inanıyoruz"

Türkiye Petrolleri Kerkük sahalarına ortak oldu. 2027'den itibaren bu ortaklığın faydasını ve payımızı almaya başlayacağız. Kerkük sahası, petrolcülük açısından dünyanın en önemli sahalarından bir tanesi. Orada 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunun yüzde 15'ine ortak olmuş bir Türkiye var.

1 milyon varil hedefi

Irak'ta Türkiye'yi daha aktif göreceğiz, petrol ve doğalgazda daha aktif olacağız. Libya'da iki tane saha aldık; birisi denizde, birisi karada. Orada çalışmalara başlıyoruz. Bunlarla, birleşme ve satın almalarla, hisse alımlarıyla beraber Türkiye Petrollerini 1 milyon varil hedefine götüreceğiz.

"Somali'de belki ikinci bir sondaja ihtiyaç duyabiliriz"

Somali'de belki bir ikinci sondaja ihtiyaç duyabiliriz. Pakistan'a çok yakın zamanda sismik gemimiz gidiyor, orada sismik çalışmaya başlıyoruz.

"Depolarımız dolu"

Şu anda depolarımız dolu bir şekilde kışa giriyoruz, her zaman olduğu gibi. Hatta bu sene çok öncesinden, Temmuz ayı itibariyle bizim doğalgaz depolarımız yüzde 100 doluluktaydı. Her türlü tedbirimizi alıyoruz.

"Akkuyu’da birinci reaktörün epey sonuna geldik"

Akkuyu'da birinci reaktörün epey sona geldik. Şu anda yüzlerce test yapılıyor. 1090 tane ayrı testin yapıldığı bir süreçteyiz. Daha önce bir yakıt yükleme olmamıştı, Türkiye'de ilk kez olacak bu. Hedefimiz bu yıl bitmeden yakıt yükleyerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin çalışmaya başlaması. Tüm reaktörler devreye girdiğinde buradan ihtiyacın yaklaşık yüzde 10'unu üreteceğiz.

Nükleerde 4 ülke ile müzakere

Sinop ve Trakya için Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile şu anda müzakere süreci devam ediyor.

2040: Yeni enerji mimarisi

Kasım ayının başında lansmanda açıklayacağız. Merkezinde elektrifikasyon var. Her şeyi elektrikleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda ulaştırmada elektrikleşme binde 5. Elektrikli araçlar çoğalıyor, ‘Ulaştırmada yaklaşık 17 ila 20 milyon elektrikli ve hibrit aracı 2040'ta yollarımızda görmeliyiz’ hedefi ortaya koyuyoruz.

"2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz"

2025'ten itibaren belli tüketimin üzerinde tüketim yapan, çok tüketen vatandaşlarımızı destek programından çıkardık. Elektrikte bu 2025'te 5 bin kilovatsaat, 2026'da 4 bin kilovatsaate düştü. Şimdi 2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz. Bu belki biraz daha 4 bin kilovatsaatin altına düşecek. doğalgazda bunu Nisan 2026'da yaptık.

Örneğin Ankara'yı ele alalım; Ankara'da Ekim ayında ortalama hane halkının tüketimi 100 metreküp. Eğer siz 175 metreküp tüketiyorsanız, yani ortalamanın yüzde 75 fazlasını tüketiyorsanız sizi destek grubundan çıkarıyoruz. Uygulamamız bu şekilde.

Bugün evlerimizde kullandığımız doğalgazın fiyatlandırması, bin metreküpü 220 dolar. Bugün Avrupa'da 1000 dolar olan doğalgaz fiyatını 220 dolar olarak veriyoruz. Aslında sübvansiyon destek rakamımız, bugünkü gelinen doğalgaz fiyatlarıyla yüzde 50’lerin çok daha üzerinde."

"Planlanan fiyat değişikliği yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğalgaz fiyatlarına ilişkin de açıklama yaptı.

Bayraktar, "Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok" dedi.