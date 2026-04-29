Bakan Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kömür santrallerine teşvik yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin günler süren eylemlerinin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından TBMM’de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar’dan şirketlere sert uyarı

Şirketlerin sorumlu davranması gerektiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, benzer krizlerin tekrar yaşanmaması adına devlete ve işçiye olan yükümlülüklerin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Daha önce de söz konusu firmanın farklı şehirlerdeki işletmelerinde benzer sıkıntılar çıkardığını ve sürekli müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirten Bakan Bayraktar, şirket politikalarını sert bir dille eleştirdi:

Bayraktar, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği dönemlerde geçmişte ruhsat iptallerine kadar varan cezai müeyyidelerin uygulandığını açıkladı. Yüzlerce ruhsatı olan firmanın şu an sadece 92 ruhsatı kaldığını belirtti.

"Süreci çok hassas yürütüyoruz"

İşçilerin eylemlerinin neden 17 gün sürdüğüne yönelik soruya, "Maaşı ödemesi gereken firma. Firma 17 gün sonra ödediyse onların sorunu. Ruhsatı tamamen iptal etsek maden kapanır. İşçinin hiçbir alacağı kalmaz ve istihdam biter. Süreci çok hassas yürütüyoruz" yanıtını verdi.

"Destekler şartsız değil"

Yerli kömür santrallerinin ve burada çalışan yaklaşık 30 bin maden işçisinin geleceğini korumak adına alım garantisi ve teşvik programı uyguladıklarını belirten Bayraktar, bu desteklerin şartsız olmadığını kaydetti.

Bakan, şu kriterleri karşılamayan şirketlerin program dışı kalacağını duyurdu:

İşçisine borcu olanlar,

Mevzuata uygun baca yatırımı yapmayanlar,

Filtre takmayan santraller.

Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik'in de tam olarak işçi borçları nedeniyle şu an devletin sunduğu bu dev teşviklerden mahrum kaldığını sözlerine ekledi.