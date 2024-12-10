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Bakan Bayraktar’dan Suriye açıklaması: Enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’de elektrik ihtiyacı olduğunu dikkat çekerek “Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıkları var. İhtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar’dan Suriye açıklaması: Enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklar var
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti. 

"Suriye'de elektrik çok büyük bir ihtiyaç"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım" dedi.

"Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var"

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"Hattın güvenli olması lazım"

Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" ifadelerini kullandı.

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