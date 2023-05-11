Bakan Bilgin: Geçici işçilerin bir sorunu kalmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'na açıklamalarda bulundu.

Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün rekor artışlarla imzalandığını belirten Bilgin, şunları kaydetti: “Yaklaşık iki yıllık görev sürem boyunca çalışanlar ve emekçilerimizle ilgili birçok sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştık. Bunlar arasında, asgari ücretin vergi dışı bırakılması diğer yaptıklarımızdan çok daha önemlidir. Bu sayede hem asgari ücret hem de bütün ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergi dışı bırakıldı. Bu yapısal bir değişimdir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücret uygulanmasından beri yapılan en büyük reformdur. Bunu başarmak bizim için gurur verici olmuştur. Cumhurbaşkanımız bu karara imza attığı zaman devletimiz 90 milyar lira civarında bir gelirden vazgeçmiş ve bu rakamı katkı olsun diye emekçilerine bırakmıştır."

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına da değinen Bakan Bilgin, kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin kadroya alınmasının, söz verdikleri halde Meclis'in tatile girmesi nedeniyle yapamadıkları başlıklardan biri olduğunu söyledi. Bilgin, "Eğer deprem olmasaydı ve Meclis seçim nedeniyle tatil olmasaydı bu konu gündemdeydi. Yaptığımız düzenlemeyle geçici işçilere kendi çalıştıkları iş yerlerinde 12 ay çalışma ve norm kadrolara atanma imkanı getirdik. Geçici işçilerin artık bir sorunu kalmadı." şeklinde konuştu.