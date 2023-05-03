Bakan Bilgin: Kamu toplu sözleşmesinde uzlaşmaya yaklaştık

İSTANBUL (EKONOMİ) – Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan kamu toplu sözleşmelerinde, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları başkanlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir toplantı yapacak.

Bakan Bilgin, İstanbul’da Beyaz Bayrak ödül töreninde yaptığı konuşmada, “TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız” dedi.

Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde işçi kanadı seçim öncesinde bir uzlaşmaya varılarak çerçeve protokolün imzalanmasını istiyor.