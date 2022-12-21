Bakan Bilgin'den asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret için 4. toplantı belli mi?" sorusuna, "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı." yanıtını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında dün üçüncü toplantı yapılmış, toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katılmıştı.

Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey'e ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."