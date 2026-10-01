  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile bir araya geldi
Takip Et

Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’de Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile bir araya geldi
Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’deki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldiğini duyurdu.

Bakan Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic ile bir araya geldi - Resim : 1

Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşıma yönündeki ortak iradeyi ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

“Bugün, ABD’de, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. 13 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştireceğimiz Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu öncesinde yaptığımız görüşmede, Türkiye ve AB’nin birbirleri için stratejik ve çok yönlü ortaklar olduğunu bir kez daha teyit ettik. Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin Türkiye’nin beklentilerini Sayın Komiser’e aktararak, ülkemizin AB ile sahip olduğu derin ekonomik entegrasyonun korunmasının önemini vurguladık. Ayrıca e-ticaret alanında iş birliğimizi geliştirme, kamu alımları konusunda pozitif gündemimizi ilerletme ve AB’nin yeni çelik önlemleri kapsamında ihracatçılarımızın pazar payının korunmasına yönelik beklentilerimizi değerlendirdik. Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı menfaatler temelinde güçlendirmeye ve ticaretimizin önündeki engelleri aşmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!Ekonomi
Akaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer dahil 59 gözaltıMersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer dahil 59 gözaltıGündem
Altında denge arayışı: İşte 1 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında denge arayışı: İşte 1 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 