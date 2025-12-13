Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile bir araya geldi

Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, ABD Ticaret Bakanı Sayın Howard Lutnick ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığımızı çok daha güçlü bir zemine taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.