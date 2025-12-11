Bakan Bolat ABD’de temaslara başlıyor: 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Bakan Bolat, bu ülkeyle ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak amacıyla yarın ABD'yi ziyaret edecek.

Washington'da bir dizi üst düzey temaslarda bulunacak Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşecek.

Bolat ayrıca ABD ekonomisinin önde gelen temsilcilerinin olduğu ABD Ticaret Odası üyesi firmaların temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Enerjiden savunmaya stratejik alanlarda mevcut yol haritası görüşülecek

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikili ticarette belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken somut adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, enerjiden yatırımlara, savunma sanayisinden ileri teknolojilere kadar iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini artıracak stratejik alanlarda mevcut yol haritası istişare edilecek, yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik diyaloğu kurumsallaştıran Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma kapsamındaki Ticaret ve Yatırım Konseyi (TIFA) mekanizması da dahil, mevcut tüm platformların etkin kullanımı ve geliştirilmesi konuları görüşmelerde ele alınacak.

Ziyaret, işbirliği adımlarını somutlaştıran kritik bir aşamayı temsil ediyor

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çizilen çerçeve doğrultusunda, ABD ile dengeli ve sürdürülebilir bir ticaretin tesisi, karşılıklı yatırımların da teşviki yönündeki kararlılığını sürdürüyor.

Bu kapsamda ziyaretin küresel ticaretteki zorlu koşullara rağmen iki müttefik ülke arasındaki güçlü ekonomik bağları teyit eden ve geleceğe dönük işbirliği adımlarını somutlaştıran kritik bir aşamayı temsil ettiği belirtiliyor.