Dış ticaret açığı ağustosta 4,9 milyar dolar: 34 ayın en düşüğü

Ağustos ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından İstanbul’da açıklandı.

Bakan Bolat, ithalatta azalma trendinin devam ettiğini belirtirken, "İthalat ağustosta 27 milyar dolara geriledi; yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı" dedi ve "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" olarak ekledi.

Dış ticaretteki azalmanın devam ettiğine dikkat çeken Bolat, "Ağustosta yüzde 43,4 oranında dış ticaret azaldı; son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti ve 4,9 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı olumlu bir seyir izledi ve yüzde 81,7'ye yükseldi; 10,5 puan arttı, son 34 ayın en yüksek karşılama oranı gerçekleşti" şeklinde ifade etti.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Olumlu ve güzel tablo Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetimizin ekonomi politikalarının eseridir. Haksız ithalatı engelleme noktasındaki etkili tedbirlerimizin eseridir. Azimle yapılan ihracat performansının eseridir. Tüm ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Burada özellikle biraz önce büyüme verileri açıklandı. Burada da aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında yavaşlama olmakla birlikte tam 16 çeyrek üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye etkisi net 1.3 puan oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir."

İhracatta rekor

Bakan Bolat şöyle devam etti: "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı gerçekleşti bu son 1 yılda ihracatın 8,9 milyar dolar artış anlamına geliyor. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu. Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti, 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü. İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolara geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı. Dış ticaretteki azalma devam ediyor, Ağustos'ta yüzde 43,4 oranında dış ticaret azaldı, son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti ve 4,9 milyar dolara düştü. Dış ticaret açığımız azaldı, bunun ihracatın ithalatı karşılama oranına da olumlu etkisi oldu. Son 13 ayın 11'inde dış ticaret açığımız azaldı.

Bu sonuçlar ülkemiz adına çok sevindirici. 8 aylık verilerde mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı ve 170.8 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatındaki artış 6.3 milyar dolar oldu. Böylece 2023'ün aynı döneminde 164.5'tan 170.8 milyar dolara yükseldik. Sonuçta 8 ayda dış ticaret açığımız 33.6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 8 ayda bu yıl 75.7'ye yükseldi. Burada da 9.1 puanlık artış var. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 66.6'ydı.

Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 mliyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı."

Gültepe: Hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, temmuzda takvim etkisiyle çift haneli artış gerçekleştiren ihracatın ağustos ayını da artıda tamamladığını bildirdi. Gültepe, şöyle devam etti:

“Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan sekiz aylık ihracatımız 170,8 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 262 milyar dolara ulaştı. Sekiz aylık ihracatta yüzde 3,9, 12 aylık ihracatta yüzde 3,5 artıdayız. Ağustosta hizmet ihracatımızın da 13 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Sektörler özelinde baktığımızda ilk sırada 2,7 milyar dolarla otomotiv yer aldı. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörlerimiz takip etti. Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, dokuz sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher, yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu. Fındıkta yüzde 78, yaş meyve ve sebzede yüzde 36, zeytin ve zeytinyağında yüzde 31, tütünde yüzde 18 ihracat artışı kaydettik. Evet bazı sektörlerimizin ihracatında yüksek oranlı artışlar var. Ancak, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. En fazla ihracat yapan üç sektörümüzden otomotiv ve kimya geçen ay ekside kaldı. Hazır giyim ise başa baş durumda. Fark daha çok mücevherden geldi. Mücevherdeki 500 milyon dolarlık artış, ağustos ihracatımızın pozitif kalmasında önemli bir rol oynadı.

Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 48 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan beş ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Geçen ay bin 228 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 85,5 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz 1,49 dolar olurken, parite etkisiyle 62 milyon dolar artı yazdık.”

Ağustosta 129 ülkeye ihracatta artış oldu

Mustafa Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandığını bildirdi. Gültepe, “Ağustosta 42 ülkede yüzde 50’nin, 97 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 129 ülkeye ihracatımızı artırdık.

En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 8,8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 55,3 oldu” dedi.