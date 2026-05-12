Bakan Bolat açıkladı: Geçen yıl e-ticarette yüzde 52’nin üzerinde artış gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen programda 2025 yılı e-ticaret verilerini paylaşan Bolat, sektörel düzenlemeler yapmakla sorumlu olduklarını belirterek görevde oldukları 3 yıl boyunca 100'e yakın düzenleme yaptıklarını anlattı. E-ticaret sektörünün 2019'da toplam ticaretin içinde yüzde 4 buçuk paya sahipken 4 sene içinde yüzde 20'lik bir paya ulaştığını söyledi.

Bolat, 2025 yılı e-ticaretin bilançosuna ilişkin "Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde yüzde 52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Yaklaşık 4 buçuk trilyon liradan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115 buçuk milyar dolara geliyor ve dolar bazında da yüzde 29'luk bir artışı temsil ediyor. E-ticaretin toplam ticaretteki payı da yüzde 19 buçuk civarında. Bu da şu anlama geliyor; Toplam ticaret demek ki 23 trilyon liraymış. Onun içinde yüzde 19'luk payı olan 4,6 trilyon lira e-ticaret yüzde 19 buçukluk bir payı oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Perakende e-ticaret verilerini paylaşan Bolat, 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 2 trilyon 457 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Perakende e-ticaret hacminin 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 83,7 olduğunu belirten Bolat, "2019 yılında 24 milyar dolardı e-ticaret sektörü. 24 milyar dolardan 6 yılda 115 buçuk milyar dolara yükselen bir sektör ve bu dolar bazında yaklaşık 5 katına yükseliyor ve yüzde 382'lik bir artışı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Esnafların artık satışlarında ve ticaretlerinde dijitali kullandığını aktaran Bolat, "E-ticaret yapanların yüzde 75'i satış işletmesi, yüzde 21'i şirket, yüzde 4'ü anonim şirketler. E-ticaretin milli gelirimizdeki payı yüzde 6,9. E-Ticaret milli gelire önemli katkı yapan bir sektör" diye konuştu.

E-ticaret yapanlar en çok yemek sektöründe

Bolat, e-ticaretin en fazla yemek sektöründe rağbet gördüğünü söyleyerek "E-ticaret yapanlar hangi sektörlerde uğraşıyorlar en çok dediğimizde can boğazdan gelir anlayışıyla 2025 yılı e-Ticaret'inin yüzde 20,3'ü yemek sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Tam 128 bin işletme e-ticaret yapıyor yemek sektöründe. İkinci sektör, giyim kuşam yüzde 13,8. Onun da karşılığı 87 bin 500 işletmede giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe iştigal ediyorlar. Bu butik işletmelerden büyük perakende zincirlerine kadar çok geniş yelpazede giyim, kuşam, ayakkabı, aksesuar firmaları var e-ticaret arenasında. Üçüncü sırada da elektronik sektörü. O da yüzde 12'lik pay alıyor. 75 bin 500 işletme de elektronik alanında e-ticaretle uğraşıyorlar" dedi.

Harcamaların dağılımına ilişkin çıkarılan raporu da açıklayan Bolat, "Harcamaların dağılımını verdiğimizde perakende e-ticaret hacmi giyim, ayakkabı, aksesuar sektörü 428 milyarla birinci sırada ikinci sırada 304 milyar lirayla elektronik sektörü üçüncü sırada da 285 milyar lirayla havayolları sektörü yani bilet alışverişleri. Daha sonra dördüncü sırada yemek daha sonra seyahat, taşımacılık, gıda, süpermarket, ev, bahçe, mobilya, dekorasyon sektörleri geliyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, e-ticarette harcamaların büyük çoğunluğunu kadınların yaptığını dile getirerek "E-Ticaret'in harcamalarının yüzde 56'sını kadınlar yapıyor. Erkekler de az değil. Yüzde 44'ünü de onlar yapıyor. Ama adet bazında baktığımızda harcamaların yüzde 75'ini kadınlar yapıyor. Yüzde 25'ini de erkekler yapıyor. En aktif yaş da, 25-34 arası kadın olsun erkek olsun. Harcama eğilimi, tüketim eğilimi en yüksek grup 25 ile 34 yaş arasındaki kadınlar, erkekler, tüketiciler. Tabii şirketler de e-ticaret sektöründeki satıcılar da bunu biliyorlar. Bu bilgiler de onların işine yarıyor. Ticaretlerini ona göre ayarlıyorlar" şeklinde konuştu.

Ödeme yöntemlerinin 3'te ikisinin kredi kartıyla yapıldığını aktaran Bolat, ikinci sırada havale ve EFT'nin geldiğini onu da kapıda ödeme yöntemini takip ettiğini belirtti. Bolat, hızlı ticaret sektörünün de 2025 yılında yüzde 55,6 büyüme sağladığını söyleyerek 388 milyarlık satış hacmine ulaştığını ifade etti.

Bolat, yapay zeka kullanımının e-ticarette hızla büyüdüğüne dikkati çekerek "Bizim bakanlığımızın da dış ticarette ve iç ticaretteki programlarında desteklerinde, sektörel düzenlemelerinde ve kontrol, piyasa kontrollerinde yapay zekadan çok büyük ölçüde yararlanılıyor. Ticaret işletmelerinin yüzde 75'i yapay zekadan faydalanıyorlarmış" diye konuştu.

Bolat, e-ticareti desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak gerek iç ticaretle e-ticaret, gerekse ihracatla e- ihracatı desteklemeye, yön vermeye adil ve haklı rekabet ve piyasa şartlarına uygun ticaret mekanizmalarının işlemesini sağlamaya devam edeceğiz. Kadın ve genç girişimcilerimize de e-ticareti anlatarak e-ticaretin tabanını genişleteceğiz. Diğer taraftan bu verilere dayalı politik üretmeye devam edeceğiz. E-ihracat yapan işletmelere özel teşviklerle desteklemeye ve dünya pazarlarının açılmalarını desteklemeye devam edeceğiz. E-ihracat kanallarının da gelişmesi konusunda Körfez'de, Orta Doğu'da, Afrika'da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise, "E ticaretin önemini e-ticaretin güvenliğinin artması önemli ama sektör bazında TESK'in başkanı olduğun zaman 2 buçuk milyon esnaf ve zanaatkarın canlı canlı hizmet ettiği bir yerde tabii ki yapay zekanın e-ticaretin esnaf açısından çok olumlu olduğunu söyleyemiyorum" dedi.