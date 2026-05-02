Dış ticaret verileri açıklandı: Nisanda ihracat hızlandı, açık daraldı

Türkiye’nin nisan ayına ilişkin dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ordu’da yapılan basın toplantısında açıklandı.

2026 yılı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,3 oranında artışla 25 milyar 403 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 oranında artışla 33 milyar 909 milyon dolar oldu. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3’lük artışla 88 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 oranında artışla 125 milyar 804 milyon dolara ulaştı.

Nisanda dış ticaret hacmi, yüzde 10,5 artarak 59 milyar 312 milyon dolar, ilk dört aylık süreçte yüzde 3,7 artarak 214 milyar 434 milyon doları buldu. Dış ticaret dengesine bakıldığında ise, nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8’lik düşüşle 8 milyar 506 milyon dolara gerilerken, Ocak-Nisan döneminde yüzde 7,4’lük artışla 37 milyar 174 milyon dolar oldu.

Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 11,7 puan artarak yüzde 74,9’a yükselirken, Ocak-Nisan döneminde 0,8 puan azalışla yüzde 70,5’e düştü.

“Savaş ortamına rağmen artış ivmesi sağladık”

Nisan ayında net 4,6 milyar dolar artış kaydedildiğinin altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları söyledi:

“Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir. Körfez ülkelerine ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 60 artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bahsi geçen dönemde BAE'ye ihracatımız yüzde 122,7 artışla 912 milyon dolar; Irak'a ihracatımız yüzde 25,7 artışla 829 milyon dolar; Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 31,1 artışla 292 milyon dolar; İran'a ihracatımız yüzde 66,9 artışla 220 milyon dolar; Katar'a ihracatımız yüzde 269,1 artışla 33 milyon dolar; Bahreyn'e ihracatımız yüzde 1251,2 artışla 28 milyon dolar; Kuveyt'e ihracatımız yüzde 202,4 artışla 32 milyon dolar; Umman'a ihracatımız yüzde 36,6 gerileme ile 19 milyon dolar oldu."

Takvim etkisiyle 26 sektörün tamamı ihracatını artırdı

İhracat ailesi olarak Nisan ayında çok güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İlk dört aylık ihracatımız 88,6 milyar dolara, 12 aylık ihracatımızsa 275,8 milyar dolara yükseldi. Dört aylık ihracatta yüzde 3,12 aylık ihracatta yüzde 4,2 artıdayız. Takvimin de etkisiyle nisan ayında 26 sektörümüzün tamamı ihracatını artırdı” dedi.

Nisan ayında Körfez ülkelerindeki ihracata da odaklandıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

“Elbette gözümüz, İran savaşı nedeniyle ihracatımızın mart ayında yüzde 37 daraldığı Körfez ülkelerindeydi. Çok şükür Körfez Bölgesinde ibre Nisan'da yeniden yukarı döndü. Geçen ay bölge ülkelerine ihracatımız yüzde 15,6 artışla 2 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızda 300 milyon dolarlık artışın altını çizmek istiyorum” dedi.

Pariteden ihracata 435 milyon dolarlık katkı

Nisan ayında öne çıkan ihracat verileri şöyle oldu:

* 12 aylık ihracat 275,8 milyar dolara yükseldi.

* Geçen ay 166 ülke ve bölgeye ihracat arttı, 54 ülke ve bölgede ise düşüş oldu.

* Takvimin etkisiyle nisan ayında 26 sektörün tamamı ihracatını artırdı.

* Sektörler sıralamasında otomotiv 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,8 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 438 milyon dolarla çelik sektörümüz takip etti.

* TİM verilerine göre, geçen ay 61 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı.

* Nisan ayında bin 18 firma ilk kez ihracat yaptı. Bu firmaların ihracata katkısı yaklaşık 122 milyon dolar oldu.

* Parite ise ihracata geçen ay 435 milyon dolar katkı verdi.