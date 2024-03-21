Bakan Bolat açıkladı: Körfez İşbirliği Konseyi ile STA müzakereleri için ortak bildiri imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini başlatmak üzere tarihi bir imza attıklarını söyledi.

İmzalanan ortak bildiriye göre, Türkiye ile Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan oluşan KİK üyeleri arasında 2.4 trilyon dolar ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birisi ortaya çıkacak.

Bolat, "Anlaşma mal ve hizmet ticaretini serbestleştirecek, yatırımların ve ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayarak ülkemizin bölgeyle ticaretini ve ülkemize Körfez Bölgesi'nden yatırımları çok daha üst seviyelere çıkaracaktır." dedi.