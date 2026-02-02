Bakan Bolat açıkladı: Ocak ayı ihracatımız 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında ihracat yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar oldu.

Bolat’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Ocak ayında mal ihracatı 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 düşüş anlamına geliyor. İthalatta belirgin bir değişim yaşanmadı. İthalat 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 8,4 düzeyinde olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 71 olarak hesaplandı. Hizmet ihracatı, yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 92,9 milyar dolar olarak kaydedildi."

