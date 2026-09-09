Bakan Bolat açıkladı: Türkiye tekstil ihracatında yüzde 3,6 pay aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Texhibition Tekstil, İpek, Kumaş Fuarı’nın açılış programına katıldı. Fuarı’nın açılışında konuşan Bolat, Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatının 9,4 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ise 18,6 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi. Bolat, halı ve kaplamaları sektöründeki 2,9 milyar dolarlık ihracat ile yaklaşık 3 milyar dolarlık ev tekstili ihracatının da eklenmesiyle sektörün önemli bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti.

‘‘Türkiye, küresel tekstil ve konfeksiyon ihracatından yüzde 3,6 pay aldı’’

Bakan Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünya genelindeki ihracat hacminin geçen yıl 858 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye’nin bu hacimden 31 milyar dolarlık pay aldığını açıkladı. Bolat, Türkiye’nin dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatındaki payının yüzde 3,6 olduğunu ifade etti.

Bu yıl ihracat destekleri kapsamında 45 milyar liralık kaynağın ödendiğini belirten Bolat, söz konusu desteğin 33 milyar lirasının mal ihracatına, 12 milyar lirasının ise hizmet ihracatı yapan sektörlere ayrıldığını bildirdi.

''24 çeyrektir kesintisiz ekonomik büyüme sağlandı’’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan deprem, salgın, savaşlar, enerji, emtia ve gıda krizlerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirterek, ‘‘Türkiye ekonomisi, Covid-19'un başladığı 2020 yılı da dahil olmak üzere sürekli büyüdü. İkinci çeyrekte yüzde 2,3, yılın ilk yarısında ise yüzde 2,5 büyüme kaydettik. Tam 24 çeyrek, yani 6 yıldır kesintisiz ekonomik büyüme sağlandı. İkinci çeyrekteki büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Net mal ihracatının büyümeye lokomotiflik yapması önemli bir gelişme. Yatırımlar da son 7 çeyrektir büyümeye katkı sağlıyor’’ dedi.

‘‘Bu yılın 8 ayının 5’inde ihracat rekorları kırıldı’’

İhracat rakamlarına değinen Bolat, ‘‘Bu yılın 8 ayının 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Son 40 ayın 29'unda aylık artış, 22'sinde ise aylık rekor gerçekleşti. İlk 8 ayda ihracatımız 185 milyar dolara ulaşarak yüzde 4,2 arttı. Ağustos ayında da yüzde 8,1 artışla 1 milyar 750 milyon dolarlık ihracat artışı sağlandı. Son 12 aylık mal ihracatımız 280,3 milyar dolara yükseldi. Hedefe 1,7 milyar dolar kaldı ve önümüzde 4 ay var. Bölgemizdeki savaşlar, enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Türkiye bir tedarik, üretim ve lojistik üssü olarak parlamaya devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin fuarcılıkta önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bolat, ‘‘Türkiye'de fuarcılıkta 7,5 milyar euroluk bir ekonomik sektör oluştu. Bunun gayri safi yurt içi hasılaya doğrudan katkısı 4 milyar avro. Hedefimiz bu rakamları daha yukarılara taşımak. Bu yıl konfeksiyon, hazır giyim ve tekstilde ihracat rakamlarında artıya geçiş görülüyor. Türkiye tekstil ve giyimde kalite, marka, tasarım ve hızlı teslimat açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Dünya tekstil ihracatında dördüncü, hazır giyim ihracatında ise sekizinci büyük ülkeyiz’’ dedi.

‘‘Tekstil ve ham maddeleri ihracatı 9,4 milyar dolar’’

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, ‘‘Sektörün dünyadaki ihracat hacmi geçen yıl 858 milyar dolar oldu. Türkiye bunun 31 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdi ve yüzde 3,6 pay aldı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 9,4 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 18,6 milyar dolar oldu. Halı ve kaplamaları ile yaklaşık 3 milyar dolarlık ev tekstilini de eklediğimizde büyük bir sektörümüz bulunuyor. Bu yıl 45 milyar liralık ihracat desteği ödeniyor. Bunun 33 milyar lirası mal, 12 milyar lirası hizmet ihracatına ayrıldı. 2023-2026 yılları arasında ihracatçılarımıza 180 milyar lira, yaklaşık 5 milyar dolarlık destek sağlandı. Sadece bu yıl şu ana kadar 61 milyar lira destek verildi. İhracat reeskont kredilerinde banka ve sigortacılık muameleleri vergisinin kaldırılması da 6 milyar liralık net katkı sağlayacak. Biz hep birlikte aynı Türkiye Milli Takımı'nın oyuncularıyız. Başarılı olursa kazanan Türkiye ve halkımız olacak. Bu yıl ihracat hedeflerimiz fazlasıyla tutacak. Gelecek yıl da OVP hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte mücadele edeceğiz. Bu fuarlar Türkiye'nin alın terinin, başarısının ve üretim gücünün yansımalarıdır’’ diye konuştu.