  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat: Ağustosta tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar oldu
Takip Et

Bakan Bolat: Ağustosta tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlasının 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bolat: Ağustosta tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar oldu
Takip Et

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldı. 2025 yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, ağustos sonunda 18,3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında da aylık 1 milyar dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ediyoruz.

"Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir"

2025'in ilk 8 ayında cari işlemler dengesi açığı toplamda 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. OVP Hedeflerine göre, 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir. Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ağustos ayında başarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Hizmet ihracatı 119,9 milyar dolara ulaştı

Bakanlık tahminlerine göre eylül ayında da cari işlemler dengesinde 1 milyar doları civarında fazla verilmesinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,1 oranında artarak 119,9 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdikBakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdikEkonomi

 

Goldman Sachs gümüş yatırımcılarını aşağı yönlü riskler konusunda uyarıGoldman Sachs gümüş yatırımcılarını aşağı yönlü riskler konusunda uyarıEkonomi

 

Ekonomi
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı
YASED: Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye 10,8 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak
İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısında sınırlı düşüş
İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısında sınırlı düşüş
İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın bir numarası seçildi
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın bir numarası seçildi