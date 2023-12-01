Bakan Bolat: Avrupa, Türkiye için çok önemli, bu pazarı kaybedemeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyince Amsterdam'da düzenlenen programda konuştu. Bakan Bolat, Avrupa ile ticaretin Türkiye açısından önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk firmalarının tedarik zincirlerinde önemli ağırlığı olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin parça ve makine üreten bir ülke olmasının yanı sıra coğrafi konumu sayesinde ürünleri çok kısa sürede Avrupa'ya ulaştırabilecek lojistik güce sahip olduğunu belirtti.

Bolat, Türk sanayisinin rekabetçiliğinin ve dünya çapında üretim kapasitesinin yanı sıra AB ile gümrük birliği ve ticari ilişkilerde kendini yenilemesiyle başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa, Türkiye için çok önemli. Bu pazarı kaybedemeyiz. Biz bu pazarlarda kalıcıyız, olmak zorundayız. Geçen yıl itibariyle 200 milyar dolar ticaretimiz var ve dengede bir ticaret. Geçen sene bizim 9 milyar dolar fazlamız vardı. AB'nin turizmde yüzde 65, ihracatımızda yüzde 41, ithalatımızda yüzde 26 ve Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımda yüzde 65 paya sahip olduğu için ilişkilerimizi düzenli ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Hükümetlerimiz de hep bu politikaları izlediler."

Birçok ülkenin, Türkiye ile iş yapmak istediği ve Türkiye'ye yatırım yapmayı arzuladığını kaydeden Bolat, AB Komisyonunun "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporunda da AB liderlerine Türkiye ile ticaretin geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğuna dikkati çekti.

Bolat, raporda Türkiye ile gümrük birliğinin hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk vatandaşlarına vize için kolaylık sağlanması gibi hususların yer aldığını ifade etti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler

Bolat, Hollandalıların da Türkiye ile ticari ilişkinlerini başta turizm, enerji ve hizmet sektörü gibi alanlarda geliştirmek istediğini ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Hollanda ile ilişkilerin, Osmanlı dönemini de içine alan yaklaşık 500 yıllık bir tarihi olduğunu belirten Bolat, "Hollanda ile resmi diplomatik ilişkilerin başlamasının üzerinden de 99 yıl geçmiş. Önümüzdeki yıl 100. yıl olacak ve bunun için iki tarafta da özel programlar olacak." diye konuştu.

Bolat, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin siyasi ve ekonomik alanda büyük ölçüde sorunsuz ilerlediğini anlatarak, geçen yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacminin 12,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ve bu rakamların 3,5 milyar dolarının Türkiye lehine olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin başta turizm olmak üzere hizmet sektöründe önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Bolat, "Bu yıl ağırladığımız turist sayısında 56-58 milyon dolaylarına geliyoruz. 2030 yılı hedefimiz 100 milyon turist, 100 milyar dolar." diye konuştu.

Türk iş inşalarıyla buluşma

Bakan Bolat, Hollanda'ya yaptığı iki günlük ziyaret kapsamında Hollanda Ekonomi İşleri ve İklim Politikaları Bakanı Micky Adriaansens ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher ile görüştü.

Bolat, Türkiye-Hollanda arasındaki ticari ilişkileri derinleştirici ve karşılıklı yatırım fırsatlarını güçlendirici hususlar üzerine mutabık kalınan JETCO Protokolü'nü Hollandalı mevkidaşıyla imzaladı.

Bakan Bolat, diplomatik temasların yanı sıra DEİK ile Hollanda Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu organizasyonunda Hollandalı ve Türk İş İnsanları, MÜSİAD Hollanda yöneticileri ve diğer Türk STK'lerin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Hollanda temaslarını tamamlayan Bolat ve beraberindeki heyet akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket etti.