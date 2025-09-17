Bakan Bolat: Azerbaycan ile ticaret hacmimiz iyi gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğince (TÜİB) düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Köprüsü Etkinliği'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Bolat, TÜİB heyetiyle bakanlıkta bir toplantı yaptıklarını belirterek, toplantının kapsamının Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'a çeşitli toplantılar ve zirveler vesilesiyle sıkça gittiğini ifade eden Bolat, bir ay sonra yapılması planlanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir ziyaretlerinin daha olacağını söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki uçuşların çok sık, mesafe ve sürelerin kısa olduğunu ifade ederek, "Can Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı. Allah'a şükürler olsun. Topraklarının tamamını özgürleştirmiş oldu. Şimdi orada çok büyük bir yatırım ve yeniden imar faaliyeti var. Şuşa ve Hankendi şehirlerinde mayıs sonu ve temmuz başında iki zirve toplantısı yapıldı. Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde, ekonomilerimiz aslında birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip. Biz enerji alanında özellikle Azerbaycan'dan kaynak ithalatı yapıyoruz. Sanayi ürünlerinde ve hizmetlerde Azerbaycan'a destek oluyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor"

Bolat, Türkiye için Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılırken Azerbaycan'ın önemli stratejik geçiş noktası olduğuna dikkati çekerek, "Zengezur Koridoru'nun inşallah yakında açılmasıyla beraber Türk dünyasının coğrafik olarak birbirleriyle bütünleşmesi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Uzak Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan Orta Koridorun hareketlenip transit ticaretin güçlenmesi mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Görev süresi içinde Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin de karşılıklı olarak her yıl bir önceki yılın üstüne çıktığına dikkati çeken Bolat, "Bu yıl 8 ay itibarıyla ticaret hacmimiz iyi gidiyor. Özellikle yatırımlar çok önemli. Türkiye'nin dünyada iş insanı, şirket sayısı anlamında en çok yatırımı Azerbaycan'da. Değer itibarıyla da 17 milyar dolarla yine en çok yatırımımız Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın da Türkiye'de 3 bin kadar şirketi var." dedi.

Bolat, TÜİB'in iki ülkenin çok daha güçlü ekonomik entegrasyona ulaşması için canla başla çalıştığını dile getirerek, TÜİB'in Aralık 2023'te Bakü'de 1. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nu düzenlediğini hatırlattı.

Söz konusu Forumun Azerbaycan tarihindeki en önemli ekonomik buluşmalardan birisi olduğuna dikkati çeken Bolat, forumun ikincisinin de aralık ayında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.