Bakan Bolat: Bu yıl ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir temasları kapsamında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Organize sanayi bölgelerinin (OSB), ülkenin sanayileşme atağında çok büyük önem taşıdığını belirten Bolat, kümelenme projeleriyle gelişen organize sanayi bölgesi yatırımlarının büyük bir ilerleme sağladığını kaydetti.

OSB sayısını 190 civarından 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olmak üzere 382'ye çıkardıklarını anlatan Bolat, buraların üretime, ihracata büyük katkı verdiğini dile getirdi.

Bakanlık olarak ihracatın artması için çok sayıda faaliyet yaptıklarını kaydeden Bolat, şöyle konuştu: "Geçen yılı rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak kapamıştık. 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımıza reeskont kredileri, Eximbank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programlarıyla tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz."