Bakan Bolat: Bulgaristan ile 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmini büyütmeyi hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan ile olan ticaret hacminin 7,8 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Bakan Bolat, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve projelerin çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Bulgaristan ile ekonomik alanda da iş birliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat X üzerinden yaptığı açıklamada, bugün ihracatçılar ve iş dünyası ile birlikte Sofya’da oludğunu belirterek, “Ziyaretimiz kapsamında Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Peter Dilov ile birlikte Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısını gerçekleştirdik. TİM ve BULTİŞAD tarafından organize edilen ve Türk ile Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut iş birliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları, iş dünyalarımızın ortak bir şekilde hayata geçirebileceği projeleri ele aldık. Türkiye olarak, dost ve komşumuz Bulgaristan ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da iş birliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

Bolat, “Bugün iş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceği inancındayız.” diye konuştu.