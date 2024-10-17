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Bakan Bolat: Cezalara af yok!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te 1542 aldatıcı reklam dosyasına 206 milyon lira ceza ve erişim yasağı getirildiğini söyledi. Bolat ayrıca, fahiş fiyat denetimlerinde 9,5 ayda 340 bin firmaya denetim yapıldığını belirterek "Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat: Cezalara af yok!
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı A Haber'de canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tüketiciyi aldatıcı reklamlar hakkında konuşan Bakan Bolat, "Reklam Kurulu aldatıcı reklamlarla uğraşır. Reklam Kurulu 2024 yılı içinde 1542 dosyada aldatıcı reklam bulgularını tespit ederek 206 milyon lira idari ceza ve reklama erişim yasağı getirdi. Cezaların 10 kat artırılması söz konusu" dedi.

"Cezalar affedilmiyor"

Fahiş fiyatlara ilişkin ise Bolat, "Fahiş fiyata karşı 9 buçuk ayda 340 bin firmaya denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Bu cezalar kesildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı intikal ettiriliyor ve bu cezalar tahsil ediliyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulaması var. Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor" açıklamalarında bulundu.

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