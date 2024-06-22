Bakan Bolat Cezayir ve Tunus'a gidecek

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bolat'ın Kuzey Afrika programı kapsamında ilk durağı Cezayir olacak.

Bakan Bolat'ın ziyareti sırasında kapılarını ziyaretçilere açacak 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nda Türkiye, "Onur Konuğu Ülke" sıfatıyla yer alacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla başlayacak fuarda, Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye'yi temsil etmesi planlanıyor. Fuara, 25 ülkeden 800 katılımcı bekleniyor.

Program kapsamında Bolat, Yılmaz ve Göktaş'ın, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türk İş Dünyası buluşmasına katılımı da gerçekleşecek.

Bolat, 23-24 Haziran tarihlerindeki ziyaretinde, Cezayirli mevkidaşı da dahil ülke yöneticileriyle üst düzey görüşmeler yapacak. Ayrıca, Bakan Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda iki ülke firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek Ticaret Heyeti ve B2B etkinliğinin açılışını gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Afrika'da en çok yatırım yaptığı ülke Cezayir

Cezayir, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ticaret partneri konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl sonunda 6,3 milyar doları buldu. Cezayir, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke niteliğini de taşıyor. Türkiye bu ülkede petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke konumunda bulunuyor.

Cezayir'de 1500 civarında Türk ortaklı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Cezayir'de bugüne kadar 21,3 milyar dolarlık 636 proje üstlendi.

Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu 25 Haziran'da

Bakan Bolat, Cezayir ziyaretinin ardından 25 Haziran'da Tunus'a geçecek.

Ziyaret sırasında Türkiye-Tunus İş ve Yatırım 2. Forumu, Bakan Bolat ile Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah'ın katılımlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) organizasyonunda yapılacak.

Forum marjında Bolat, Guezzah başta olmak üzere Tunuslu makamlarla görüşmelerde bulunacak. Türkiye'den ve Tunus'tan iş insanlarının katılımlarıyla Tunus yatırım fırsatlarının ve koşullarının değerlendirileceği yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek.

Forum kapsamında Tunus'taki yatırım fırsatlarına ilişkin sunumların yapılması, iki ülke arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ile yatırım olanaklarının gözden geçirilerek turizm, enerji, tarım, sanayi, tekstil gibi sektörlerde yatırım fırsatlarının ele alınması, B2B görüşmelerine imza atılması öngörülüyor.

Söz konusu forum, 5 Haziran'da DEİK ve UTICA işbirliğiyle İstanbul'da yapılan Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'nun devamı niteliğinde olacak. Etkinlikte, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ve iki ülke için öncelikli görülen sektörlerde somut işbirliği adımlarının takibi hedefleniyor.

Türkiye-Tunus ticaret hacmi 1,6 milyar dolar

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu hacmin yaklaşık 1,3 milyar doları Türkiye'nin ihracatından, 300 milyon doları ise ithalatından oluşuyor. Türk müteahhitleri Tunus'ta bugüne kadar 975 milyon dolar değerinde 21 proje hayata geçirdi.