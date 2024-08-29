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Bakan Bolat: Çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

İHA
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Bakan Bolat: Çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldiğini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel tarım ihracatındaki gerilemeye rağmen, Türkiye’nin bu pazardaki payının son 5 yılda istikrarlı şekilde arttığını ifade etti.

Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının 2023’te yüzde 726 artışla 30,9 milyar dolara yükselerek cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem hal ve pazar esnafımızın, üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını ve hukukunu korumaya kararlıyız."

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