Bakan Bolat: Dünya ticareti geriledi ama biz koruduk

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapısı Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek yeniden hizmete girmesi nedeniyle, gümrük binası önünde kurulan platformda açılış programı düzenlendi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önce başka kapıları modernize ettiklerini, Türkiye'nin en doğusunda Türkgözü'nün de modernize edildiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"620 milyar dolarlık ihracat ve ithalat toplamı olan dış ticaretin gerçekleştirildiği 152 kapının yönetiminden sorumluyuz. Bu kapsamda GTİ ile işbirliği yaparak 13 önemli kapıyı modernize ettik. Gürbulak'ta da devam ediyor. İnşallah onun da açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk da o kadar artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi ve zenginliği artacak. Türkiye uluslararası ticaretin koridorunun tam merkezinde yer alıyor. Doğu-Batı ekseninde, kıtaları birbirine bağlayan stratejik coğrafi bir konuma sahibiz. İpek Yolu ile bağlayan çok önemli bir geçiş noktası olan Gürcistan ile çok önemli bir sınırı paylaşıyoruz. Biri Sarp, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü kapıları, her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Zenginlik katsın inşallah."

"Bizim ihracatımız geçen yıl 254 milyar dolar idi. Bu sene son 12 ay itibarıyla aynı rakamdayız. Dünya ticareti geriledi ama biz depremin olumsuz etkilerine rağmen aynı seviyeyi koruduk" diyen Bolat, şöyle devam etti:

"İhracatımızın yüzde 59'u deniz yolu ile yapılırken, yüzde 31’i kara yoluyla, yüzde 8'i de hava yoluyla yapılıyor. Demek ki ihracatımızın üçte birinin yapıldığı kara yollarımızda sınır geçişlerimizde çok modern, hızlı ve dijital işleyen gümrük kapılarımıza ihtiyacımız var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık dış ticareti Bakanlığımız gümrük teşkilatımızın çalışmalarıyla yönetilmektedir. Buradaki başarımız dış ticaretimizin artmasını sağlayacaktır."

Bolat, Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle işlemlerin geçişleri hızlandırdığını, bunun büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye'ye en modern gümrük kapılarını kazandırdık"

Uzak Doğu ve Orta Asya'ya ulaşımın hızlanmasının bakanlığının çok önemli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Gürcistan’a açılan üç kapı ile 2021'de araç sayısı 534 bin iken, 2022’de bu rakam 940 bine ulaştı. İşte görüyorsunuz, bu modernleştirme çalışmaları bu trafiği hızlandırmıştır. Ülkemize 2022’de gelen hava, deniz ve kara yoluyla toplam 60 milyon yolcunun 15 milyonu kara yoluyla gelmiş. Bu 15 milyon yolcunun yaklaşık 3 milyona yakını Sarp, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarından giriş yapmış. 2023'ün ilk 7 ayında bu üç kapımızda 3,5 milyonu aşmış bulunmakta. Günlük yolcu trafiği 16 bin civarında. Bu nedenle gerekli altyapılar hazırlanmıştır. Altyapıya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu da yoğunluğu önlüyor. Göçmen kaçakçılığını önlemek için en modern cihazlar kullanılıyor. Türkiye'ye en modern gümrük kapılarını kazandırdık. Buradaki çalışmalar Sarp'daki yığılmayı da azaltacaktır. Burası üzerinden yönlendirecektir."

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi her alanda daha ileri noktalara taşıma hedeflerinin olduğunu ifade eden Bolat, küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek politika belirlemeyi sürdüreceklerini söyledi.