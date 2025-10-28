Bakan Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

  1. Ekonomim
Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı bugün itibarı ile 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ulaşılan rakam yıl sonu hedeflerini de aştı.

İhracatta 390 milyar dolarlık tarihi rekoru, Ticaret Bakanı Ömer Bolat yazılı bir açıklama ile duyurdu. 

Bolat, açıklamasında "Türkiye artık sadece üreten değil,ürettiğini dünyaya ulaştıran bir ticaret ve ihracat gücü haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin; otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir ihracat yelpazesine ulaştığına dikkat çekti.

Bugün ihracatçı firma sayısının 180 bin 396'ya yükseldiğine işaret eden Bakan Bolat, açıklamasında "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracat, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, 12 bin 806 farklı ürüne yayılmış durumdadır" ifadelerine yer verdi.

