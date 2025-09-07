Bakan Bolat duyurdu! Esnafa yönelik yeni destekler yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025’in ilk yedi ayında esnafa 93,8 milyar liralık faiz indirimli kredi imkânı sağlandığını duyurdu.

Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle verilen bu kredilerin büyük bölümünün sorunsuz şekilde geri ödendiğini, kendilerine ciddi bir aksaklık yansımadığını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre esnafın borç yükünü hafifletmek ve krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yakın dönemde önemli adımlar atıldığını hatırlatan Bolat, işletme kredilerinde üst limitin 1 milyon TL’ye, yatırım kredilerinde ise 2,5 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Bolat ayrıca kredilerin yıllık faiz oranının yüzde 25’e indirildiğini, azami 5 yaşına kadar ikinci el araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarının yatırım kredisi kapsamına alındığını, esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süresinden itibaren geçmesi gereken altı aylık sürenin üç aya düşürüldüğünü kaydetti.

Kredilerin geri ödeme vadesinde düzenleme yapıldı

ESKKK vasıtasıyla verilen kredilerin daha önce üç ay olan azami taksit ödeme vadesinin isteğe bağlı olarak altı aya kadar uzatıldığını hatırlatan Bolat, “Kredilerin geri ödeme vadesinde de bir düzenleme yapılarak 36 ay olan toplam kredi geri ödeme süresi genişletilmiş ve 48 aya yükseltilmiştir” dedi.

Krediler üzerinden yapılan kesintiler azaltıldı

Öte yandan, esnaf ve sanatkârların ve kefillerinin mevcut borçlarını hafifletmeye yönelik olarak muhtelif zamanlarda taksit erteleme ve borç yapılandırma uygulandığını, ayrıca krediler üzerinden yapılan kesintilerin de yıllar itibarıyla azaltıldığını ifade eden Bolat şöyle konuştu:

ESKKK aracılığıyla ya da Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli ve esnek geri ödeme koşullarını haiz hazine sübvansiyonlu krediler; hâlihazırda esnaf ve sanatkârlarca işletmelerini sürdürmek, geliştirmek ve istihdam oluşturmak amacıyla yararlanılan birincil finansman kaynağı olup, Türkiye genelinde temmuz ayı sonu itibarıyla 2025 yılı süresince 148.429 adet kullandırım kapsamında 93,8 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 2002 yılından bu yana ise bu kapsamdaki kullandırım 657,7 milyar TL’yi bulmuştur. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruşlarla iş birliği içerisinde kredilere ilişkin iyileştirici düzenlemelere önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir. Bununla birlikte, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik yeni destek mekanizmaları oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Son 5 yılda 1,4 milyon yeni esnaf tescili yapıldı, 552 bin terkin gerçekleşti

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre son beş yılda (1 Ocak 2021-31 Temmuz 2025) 552 bin 303 terkin işlemine karşılık 1 milyon 406 bin tescil işlemi gerçekleştirildiğini belirten Bolat, “Aradaki olumlu fark 854.558 olmuştur. Bununla birlikte, terkin işlemleri, yalnızca ekonomik zorluk kaynaklı olarak değil ticari hayatın doğal akışı içerisinde; esnaf ve sanatkârların meslek değiştirmesi, tacir sınıfına geçmesi, emekli olması, vefat etmesi ya da işini kapatarak farklı sektörlere yönelmesi gibi çok çeşitli nedenlerle de gerçekleşebilmektedir” görüşünü dile getirdi.