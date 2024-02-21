Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik yeni destek paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Bolat, "Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor." dedi.