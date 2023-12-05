Bakan Bolat duyurdu: Motosiklete düzenleme yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde otomobili sollayarak tarihi satış rakamlarına ulaşan motosiklet fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

İkinci el otomobil satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre uygulaması sonrası piyasada sağlanan fiyat düşüşlerini anımsatan Bolat, benzer düzenlemenin motosiklet sektörü için de yapılabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bolat, “Motosiklet de bir otomotiv sektörü aracı. O konuda da çalışıyoruz. Halihazırda yoğun denetimler ve cezai uygulamalar var. Motosikletlere yönelik bir düzenleme noktasında arkadaşlarımız sektör temsilcileriyle birlikte çalışıyor. Orada da fiyat düşüşlerini ve düzeni sağlayacağız” dedi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, liste fiyatının üzerinde satılmaya çalışılan motosiklet ilanlarına yönelik Ticaret Bakanlığı’na bilgi notu göndereceklerini söylemişti.

"6 saatte teslim ediliyor"

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) TÜİK verilerinden derlediği rakamlara göre, yılın ilk 10 ayındaki motosiklet satışları 813 bin 520 adede ulaşmış; böylece motosiklet satışları, aynı dönem aralığında satılan 749 bin 501 adetlik otomobil satışlarını geride bırakmıştı.

Bolat, gerek gıda sektöründe gerekse otomotiv piyasasında yapılan denetimlerin sonuç verdiğini, uygulamaların piyasada ‘dalgakıran’ etkisi yarattığını ve fiyat düşüşlerin sağlandığını ifade etti.

Bolat şöyle devam etti:

“Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi. 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Uygulamalarımıza devam edeceğiz.”