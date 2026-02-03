Bakan Bolat duyurdu: Suudi Arabistan ile ticaret hedefi 30 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyad'da düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye Yatırım Forumu, iki ülkenin iş dünyasını geniş bir katılımla bir araya getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Suudi Arabistan'ın yatırım ajansı Invest Saudi işbirliğinde gerçekleştirilen foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih katıldı.

İki ülkeden 230'u Türk olmak üzere toplamda 700'ü aşkın iş insanı ve kamu temsilcisinin yer aldığı etkinlik, bugüne kadar gerçekleştirilen en yoğun katılımlı buluşma olarak kayıtlara geçti.

"Ekonomide beklentiler yükseliyor"

Açılış konuşmasında liderler arasındaki dostluğun siyasi, ekonomik, savunma sanayisi ve enerji gibi pek çok alandaki ilişkileri yukarı taşıdığını belirten Bakan Bolat, "Bu çerçevede iki ülke arasında ekonomik, siyasi, savunma sanayisi ve enerji ilişkilerinin stratejik düzeye çıkarılması kararı her iki ülkenin kıymetli liderlerinin vizyonel bakışlarının ve vizyonel fikirlerinin sonucudur." dedi.

Küresel ekonomideki durgunluğun ardından önümüzdeki aylarda beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesini beklediklerini söyleyen Bolat, bu süreçte stratejik ortaklıkların önemine dikkat çekti.

"Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok daha büyük seviyelere yükselecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetiyle gerçekleştirdiği bu ziyaretin tarihi bir nitelik taşıdığını vurgulayan Bolat, "Bu ziyaret her iki ülkenin gerek bakanlıkları gerek iş dünyası kuruluşları arasında çok sayıda anlaşmaların imzalanmasına sahne olacaktır. Bu anlaşmalarla Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok daha büyük seviyelere yükselecek, sarsılmaz dostluğumuz ve kardeşliğimiz ekonomik alanda da perçinlenmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 23 yılda ekonomi, yatırım ve büyüme gibi alanlarda katettiği mesafeyi verilerle paylaşan Bolat, ihracata dayalı büyüme modelinin ve Gümrük Birliği'nin bu başarıdaki etkisinden bahsetti.

Türkiye'nin dış ticaret hacminin 2025 sonu itibarıyla 820 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bolat, mal ihracatının 273,5 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 123 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın enerji ve müteahhitlik sektörleri açısından Türkiye için stratejik bir önemi olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Türk müteahhitleri Suudi Arabistan'da 434 proje tamamladı. 32,5 milyar dolarlık projeleri tamamladılar. Yeni dönemde de Suudi Arabistan'ın gerek 2030 Kalkınma Vizyon projeleri gerekse 2030 Expo Riyad'ın Suudi Arabistan'da yapılacak olması, aynı şekilde 2034'te Dünya Futbol Şampiyonası'na Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olması müteahhitlik ve inşaat sektöründe çok büyük ve önemli projelerin ortak işbirliğiyle yapılacağını göstermektedir." sözlerini kaydetti.

Hem tedarik hem de ortak üretim süreçleri

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 8,6 milyar doları aştığını hatırlatan Bolat, hedeflerinin kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar olduğunu belirtti.

2026 yılının 10 milyar dolarlık hedef için kritik bir eşik olmasını temenni ettiğini söyleyen Bolat, enerji alanındaki işbirliğinin de hızlandığını dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, görüşülen yeni projelerle bu rakamın birkaç milyar dolar daha artacağına inandıklarını ifade eden Bolat, savunma sanayisinde hem tedarik hem de ortak üretim süreçlerinin ivme kazandığını ekledi.

Konuşmasının sonunda bölgesel işbirliklerine değinen Bakan Bolat, "Türkiye-Suudi Arabistan ittifakı daha birçok projede, işbirliklerinde ve savunma sanayisinde büyük işler başaracaktır." diyerek iki ülkenin Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı gibi konularda da birlikte hareket edebileceğini belirtti.

Bolat, "Bu konuda Suudi Arabistanlı firmalarla işbirliğine hazırız. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Gazze'nin yeniden inşasında, orada çok büyük zulüm ve yıkım yaşayan Filistinli kardeşlerimizin ülkesinin, bölgesinin yeniden inşasında da büyük bir işbirliği yapacağına eminim." diyerek sözlerini tamamladı.