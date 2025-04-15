Bakan Bolat duyurdu: Türk Dünyası Medya, Reklam ve Pazarlama Birliği kuruldu

Türk dünyasında pazarlama, reklam ve medya alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek adına Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde ‘Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK)' imza protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk devletleri arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın sadece bir kültürel dayanışma platformu değil aynı zamanda ekonomiden enerjiye sanayiden tarıma uluslararası ticaretten savunmaya turizmden teknolojiye stratejik bir ortaklık haline dönüştüğünü vurguladı.

"Türk Devletler Teşkilatı ülkelerine toplam ihracatımız 15,7 milyar dolar"

Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin bilgiler aktaran Bolat, üye ülkelerin toplam gayri safi milli hasılasının 1,8 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Toplam nüfusun 175 milyon kişi ve toplam dış ticaret hacmi de 1 trilyon 200 milyar dolara ulaştığını da söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye olarak Türk Devletler Teşkilatı ülkelerine toplam ihracatımız 15,7 milyar dolar oldu" dedi.

"Çok önemli bir birlik kuruluyor"

Türk Devletler Teşkilatı aracılığıyla geçmişte birçok çalışma yapıldığını hatırlatan Bakan Bolat, "Bugün yeni bir aşamaya geldik. Türk dünyası medya, reklam ve pazarlama birliği kuruluyor. Önce Türkiye'yi ve Azerbaycan'ın öncülük ettiği ve imza atacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerimizin burada davetli olduğu ve inşallah önümüzdeki yılda diğer üye ülkelerin Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan'ın da üye olmasını beklediğimiz çok önemli bir birlik kuruluyor" ifadelerini kullandı. Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak gerek iç ticaret genel müdürlüğü, gerekse tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü gibi organlarla sektörle iç içe olduklarını dile getirdi.

"TÜREK'in sözcülüğünü ilk 2 yıl boyunca Türkiye üstlenecek"

Bolat, Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde böylesine önemli bir reklam, pazarlama ve medya birliğinin ‘TÜREK' adıyla kurulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yapılacak iş birliği çerçevesinde çok önemli faaliyetler yapılacağını işaret eden Bakan Bolat, "Merkez ofis İstanbul'da bulunacak ve TÜREK'in sözcülüğünü ilk 2 yılda Türkiye üstlenecek. Ardından diğer kurucu üye Azerbaycan iki yıldan sonra TÜREK'in sözcülüğünü üstlenecek ve ardından da inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve tüm Türk devletleri küresel diasporasını kapsayacak şekilde geliştirilecektir" bilgisini paylaştı.

"Türk dünyasının toplam reklam büyüklüğü 7 milyar avroyu bulmaktadır"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın reklam ve medya büyüklüğü ilişkin konuşan Bolat, "2023 verileri itibariyle Azerbaycan'da 104 milyon avro yıllık reklam bütçesi vardır. Özbekistan'da 130 milyon avro, Kazakistan'da 631 milyon avro, Kırgızistan'da 52 milyon avro, Türkmenistan'da da 112 milyon avro yıllık reklam bütçeleridir. Burada Türkiye'mizdeki reklam pazarının büyüklüğü 6 milyar avroyu oluşturmaktadır. Böylece Türk dünyasının toplam reklam büyüklüğü 7 milyar avroyu bulmaktadır" şeklinde konuştu. Bakan Bolat amaçlarının hedefli reklamcılık, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümle birlikte yeşil aklama, karanlık ticari tasarımlar, sosyal medya pazarlaması gibi uygulamalar karşısında tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve korunması olduğunun altını çizdi.

"Ortak medya üretimi, bölgesel tanıtım ve dijital dönüşümde ortak aksiyonlar alınması sağlanacak"

Türk Dünyası Pazarlama Reklam ve Medya Birliği'nin günümüz şartlarında bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Bolat, "Bunun kurulmasıyla birlikte ortak medya üretimi, reklamcılık ve kültürel markalaşma, bölgesel tanıtım ve kamu diplomasisi dijital dönüşümde ortak aksiyonlar alınması sağlanacaktır. Bu konuda gerek Reklam Ve Pazarlama İletişim Derneği (REPİD) Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren kısa adı RİMİT olan birlikle birlikte inşallah bu yapı bölgesel iş birliğinin ve küresel rekabette kolektif çalışmanın en güzel örneğini verecektir" diye konuştu.

"Uluslararası etkinliği ve görünürlüğü arttırmayı amaçlıyoruz"

Bolat, TÜREK'in kurulmasıyla birlikte ekonomik büyümeyi de desteklemeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"TÜREK'in kurulmasıyla medya ve reklam projeleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası etkinliği ve görünürlüğü arttırmayı amaçlıyoruz. Doğru ve hızlı bilgi paylaşımını amaçlıyoruz. Toplumlarımızın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ortak projeler geliştirme ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken Türk dünyası olarak kullanacağımız araçlar; ortak yayınlar, içerik takasları, dizi ve belgesel projeler hazırlamak, bunu yanında müşterek reklam üretim merkezleri kurmak, kültürel kampanya iş birlikleri yapmak, Türk marka fonları sayesinde bölgesel markaları küreselleşme yolunda desteklemek, yapay zeka ve medya laboratuvarları kanalıyla da ortak algoritmalar, dil modelleri ve veri çözümleri geliştirmek, son olarak da genç girişimcilere yönelik programlar aracılığıyla ortak kamp alanları oluşturmak, uluslararası yarışmalar organize etmek olacaktır."

Konuşmaların ardından Reklam ve Pazarlama İletişim Derneği Başkanı Ahmet Pura, Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkan Yardımcısı Şahin Acar ve RMİD Yönetim Kurulu Başkanı Khayala Mutallimova Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği üçlü iş birliği protokolünü imzaladı.