Bakan Bolat: Ekimde aylık 500 milyon dolar cari fazla bekliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, eylülde 1,1 milyar dolarlık cari fazla kaydedildiğini ve böylece üç ay üst üste cari işlemler hesabında fazla verildiğini belirtti. Ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında toplam 8,3 milyar dolarlık fazla sağlandığını vurguladı.

2025 yılı cari açık tahmini 22,6 milyar dolar

Bolat, yıllıklandırılmış verilere göre eylülde cari işlemler açığının 20,1 milyar dolar olduğunu, bu yılın 9 ayında cari işlemler dengesi açığının toplamda 14,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Ekimde de aylık 500 milyon dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ettiklerini vurgulayan Bolat, "Ekim ayında beklenen cari işlemler fazlasıyla 4 ay üst üste cari fazla verilmiş olacaktır. Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine göre, 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir." ifadelerini kullandı.

"İhracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Bolat, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının geçen senenin aynı ayına göre yüzde 4,2 artışla 390,7 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Böylece yılbaşında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatının aşıldığına dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen eylül ayında hem mal hem de hizmetler ihracatı güçlü artışını sürdürmüş, cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur. Bu dayanıklı performansın sürdürülmesini sağlamak ve son dönemde dış talep şartlarındaki iyileşmeden azami derecede faydalanmak üzere ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Bolat, mal ve hizmetler ihracatındaki güçlü artışların üretim verilerine de olumlu yansıdığını, yılın üçüncü çeyreğinde sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,1 artış gösterdiğini belirtti.

İmalat sektörü ihracat iklimi endeksinin ekimde 52,4'e yükseldiğini anımsatan Bolat, böylece ihracat talep şartlarındaki güçlenme eğiliminin üst üste 22'nci ayda da devam ettiğini vurguladı.

Hizmet ihracatı güçlü seyrini sürdürüyor

Bolat, hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirerek eylülde yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 121 milyar dolara ulaştığını belirterek, seyahat gelirlerinin 58,9 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 41,6 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Gelecek dönemde atılacak adımlara da değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulamasına devam edilecektir."