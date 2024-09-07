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Bakan Bolat: Ekonomi politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası alanda takdir görüyor

Bakan Bolat, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik yaptığı açıklamada, makroekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü gösterdiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat: Ekonomi politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası alanda takdir görüyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch'in not artırımının ardından yaptığı açıklamada, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" dedi.

Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Bolat şunları söyledi:

"Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan ’BB-"ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir.

Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini gücendirmektedir. Bu olumlu gelişmeler, ülkemizin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken, uluslararası güvenilirliğini de pekiştirmektedir.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, tüm Bakan arkadaşlarımıza ve emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu artırdıFitch, Türkiye’nin kredi notunu artırdıEkonomi

 

 

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