Bakan Bolat: Enflasyonla mücadele iyi gidiyor

Tüm Mağazalar Birliği Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMBİR) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜMBİR Genel Başkanı Murat Günday'ın katılımıyla Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ve istişarelere önem verdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve geldiği 23 yıldan bu yana yaptıkları her işi halkla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dünyada da önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Bolat, "Ekonomik krizler oluyor, durgunluk var. İşte bir yıldan fazladır büyük ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları ve sıcak savaşlar yaşanıyor." diye konuştu.

Bolat, tek bir vatandaşının tırnağına dahi zarar gelmeden Türkiye'nin sulh, barış ve huzur içinde yoluna devam ettiğini aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti, bu çetin coğrafyada huzur ve istikrar ülkesidir." dedi.

Türkiye'de son 7-8 yıldır terör diye bir şey kalmadığını kaydeden Bolat, "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör faaliyetleri de operasyonlarla sona erdirildi. Bunlar çok büyük gelişmeler, çok büyük başarılar." ifadelerini kullandı.

"Satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduk"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin barışın tesisine katkı sağlayan bir ülke konumuna geldiğini belirterek, dış politikada etkin ve başarılı bir çizgi izlediğini, son 20 yılda geliştirilen güçlü savunma sanayisiyle de dikkati çektiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nda ticaret, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe büyümeye ve güçlenmeye devam edileceğini bildiren Bolat, "2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimiz geçen pazartesi günü açıklandı. 1,6 trilyon dolar oldu. Dünya liginde 23'üncü sıradan 16'ncı sıraya yükseldik. Satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduk." dedi.

Bolat, ekonomik büyümenin kendiliğinden olmadığını, bunu el birliğiyle daha da büyüteceklerini ve güçlendireceklerini ifade ederek, "Yolda çok fazla engeller var. İşte yanı başımızda komşu İslam ülkelerine yönelik saldırılar, masum mazlum insanların vefatı hepsi bizi üzüyor. Bunların olmaması için çok büyük gayretler sarf ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, dünyanın adeta bir kurtlar sofrasına dönüştüğünü ve ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandığını aktararak, hem jeopolitik ve bölgesel gerilimlerden kaynaklanan sıcak çatışmaların hem de ekonomik çekişmelerin sürdüğünü kaydetti.

"Enflasyonla mücadele iyi gidiyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticarette de çok büyük rekabetin olduğunu ifade ederek, yaşanan ticaret savaşları ile gümrük vergisi artırımlarının çok şiddetli olduğunu dile getirdi​​​​​​​.

İş dünyasının yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Bolat, "Tüketicilerimizi korumaya, onların haksız muamelelerden zarar görmelerini engellemeye devam edeceğiz. Üreticimizin, tüccarımızın, satıcımızın, tüketicimizin dengeli, ölçülü ve memnun olacağı rekabet ortamını hazırlamak bizlerin görevi." diye konuştu.

Bolat, enflasyonla mücadelenin de iyi gittiğine dikkati çekerek, enflasyonun yüzde 31'e kadar indirildiğini ve daha da aşağı indirileceğini söyledi.

"Geçen yıl 10 milyar 50 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yapıldı"

Mücadeleye, çalışmaya ve birlikte Türkiye'yi dünyanın en güçlü on ekonomisi arasına koymaya devam edeceklerini aktaran Bakan Bolat, "Oturup ağlayacak, şikayet edecek halimiz yok. Bundan da çok ümitliyiz. 23 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği gelecek adına bizi ümitlendirmekte." açıklamasını yaptı.

Bolat, geçen yıl 10 milyar 50 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatının yapıldığını anımsatarak, "100 bine yakın araştırma, geliştirme, mühendis, teknoloji uzmanlarının çalıştığı bir savunma sanayisine sahibiz. Afrika'sı, Avrasya'sı, Avrupa'sı, Orta Doğu'su, Orta Avrupa'sı, Balkanlar'ı, Güney Amerika'sı bizlerle işbirliği yapmak istiyor." dedi.

Türkiye'nin güvenilir tedarikçi ülke olduğuna işaret eden Bolat, sözlerini şöyle devam etti:

"Fas'tan Çin'e kadar entegre bütün sektörlerde üretim, kaliteli üretim yapabilen iki ülke var. Birisi Çin, diğeri Türkiye. Avrupalı şirketlere çok önemli tedarik zinciri üretimleri yapıyoruz, ihracatı yapıyoruz. Son 22 yılda 88 bin uluslararası şirket Türkiye'de iş yapmaya geldi. 286 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım Türkiye'ye üretime geldi."