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Bakan Bolat: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Bakan Ömer Bolat, Kasım 2024 enflasyon verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Bolat, “İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat: Enflasyonun ana eğilimi geriledi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesinin, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini söyledi.

Bolat, enflasyon verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenmektedir." dedi.

Bolat şunları söyledi:

"Kasım ayında yıllık enflasyon, son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle bir yandan dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştiriyoruz, diğer yandan enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %47,09 ile son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Aylık bazda gerçekleşen artış ise, son 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedilmiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 6 ayda 28,4 puan gerilemiştir.

Çekirdek enflasyon C (enerji, gıda ve içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) aylık bazda %1,53 oranında artmış olup, aylık artış hızı son 38 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Hizmet enflasyonu aylık %1,61 artışla son 37 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu göstermiştir."

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