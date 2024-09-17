Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda Isparta ve Yalvaç ticaret ve sanayi odaları ile Isparta Ticaret Borsası yöneticileriyle toplantı yaptı. Bolat, aynı binanın konferans salonunda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katıldı.

Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük üretim artışı olduğunu belirten Bolat, dördüncü organize sanayi bölgesi kurma hazırlığının başlamasıyla Isparta'da ekonomik ilerleme sağlandığını görmenin kendisini memnun ettiğini aktardı.

Bolat, Isparta için iki önemli, olumlu haberi duyurmak istediğini ifade ederek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

"Hindistan pazarı kısmen açıldı"

Bolat, Isparta'nın geçen yılki ihracatının 610 milyar dolara yükseldiğinin altını çizerek, Isparta'nın, Türkiye'nin ihracat sıralamasında 41'inci sıraya yükseldiğini, bu yıl sekiz ay itibariyle kentte 425 milyon dolar ihracat yapıldığını aktardı.

Meyve ürünlerinin ihracatında zaman zaman bazı handikapların ortaya çıkabildiğine işaret eden Bolat, "Isparta için önemli bir pazar olan Rusya ve Ukrayna pazarlarında gerek gönderme anlamında gerekse tahsilat anlamında tıkanıklıklar olabiliyor. Hindistan pazarı kısmen açıldı. Mısır'la alakalı olarak ve Çin ve Japonya'yla olan görüşmelerimizde de o pazarların açılması noktasında azami çaba sarf ediyoruz" bilgisini verdi.

İç pazarda arz sıkıntısı olmasın diye, dökme ve varille zeytinyağı ihracatındaki 100 bin ton ihraç kotasının kaldırıldığını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Esnaflarımıza 22 yılda 527 milyar lira, yaklaşık 18 milyar dolar çok düşük maliyetlerde yüzde elli sübvansiyonlu bir şekilde finansman destekleri verdik. Vermeye de devam ediyoruz. İşçimiz, emeklimiz, çiftçilerimiz ve memurlarımız için de bütçe imkanları çerçevesinde yapılabilecek bütün imkanları sonuna kadar zorluyoruz."

Bolat, Türkiye'nin üretimde ve ihracatta turizm ve hizmet ihracatında büyük bir sıçrama gösterdiğini belirterek, "2021'de yüzde 11,5, 2022'de yüzde 5,5 ve 2023'te yüzde 5,1 büyüdük. Üstüne Rusya Ukrayna savaşı patlak verdi. Yanı başımızda bir dünya savaşı cereyan ediyor. Enerjide, gıdada fiyatlar uçtu ve arz tedariki sorunu ortaya çıktı ama Allah'a şükür ülkemizde yine krizde yol açma, bunu da çözme gayreti içinde olduk" ifadelerine yer verdi.